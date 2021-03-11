Trabzonspor'da Edgar Ie gerçekleri

Sezon başında ismi gönderilecekler listesinde yazan ancak idman performansıyla takımda kalan Edgar Ie maç kaçırmadı.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'da Edgar Ie gerçekleri
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11 Mart 2021 10:41
Trabzonspor'da sezon başında ismi gönderilecekler listesinde yazan ancak idman performansıyla takımda kalan Edgar Ie maç kaçırmadı.

Formayı aldıktan sonra bir daha hiç bırakmayan 26 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'un ligdeki tüm karşılaşmalarında görev yaptı.

Bu sezon sakatlık yaşamayan ve ceza almayan Portekizli stoper, Süper Lig'de 28, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da 1'er maça çıkarak, tam 30 kez Bordo-Mavili formayı terletti, en çok süre alan isim oldu.



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