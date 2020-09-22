Trabzonspor'da Edgar Ie çok beğenildi

Bordo-mavililerin Denizlispor ile oynadığı maçta savunmadaki oyunu ile dikkatleri üzerine çeken Edgar İe, takımdan ayrılma fikrinden vazgeçti. Yönetim de onu tutmak istiyor.

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Trabzonspor'da Edgar Ie çok beğenildi
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22 Eylül 2020 09:56
Trabzonspor'un Denizlispor ile oynadığı maçta savunmadaki oyunu ile dikkatleri üzerine çeken Edgar İe, takımdan ayrılma fikrinden vazgeçti. Yönetim de onu tutmak istiyor. İstatistiklere göre Portekizli futbolcu, Denizlispor maçında en fazla top kapan isim oldu. 26 yaşındaki stoper ayrıca yüzde 93 pas isabetiyle oynayarak bu alanda da ilk sıralarda yer aldı. Savunmaya transfer bekleyen bordo-mavili taraftarlar da 1.82 boyundaki futbolcu için sosyal medya üzerinden "Edgar gerçekten ayakları çok iyi olan bir stoper" dediler. .



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