Trabzonspor'da Eddie Newton'la ilk antrenman

Trabzonspor, Eddie Newton yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor'da Eddie Newton'la ilk antrenman
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22 Temmuz 2020 20:31
Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü. 

Bordo-mavili takım, takımdan ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ardından göreve getirilen Eddie Newton, yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin çalışmada yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor, 23 Temmuz'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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