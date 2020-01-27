Trabzonspor'un, Chelsea'den teknik kadrosuna kattığı Eddie Newton işbaşı yaptı.İngiliz antrenör, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in yardımcısı olarak dün gerçekleştirilen idmana katıldı. Sahaya inen Newton'un, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında da yedek kulübesinde olması bekleniyor.Newton; Roberto Di Matteo, Guus Hiddink, Antonio Conte ve Frank Lampard gibi isimlerin yardımcılıklarını yaptı.