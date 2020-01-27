Trabzonspor'da Eddie Newton sahaya indi

Trabzonspor'un yeni yardım antrenörü Eddie Newton, Fenerbahçe karşılaşması öncesi idmana çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor'da Eddie Newton sahaya indi
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27 Ocak 2020 10:44
Trabzonspor'un, Chelsea'den teknik kadrosuna kattığı Eddie Newton işbaşı yaptı.

İngiliz antrenör, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in yardımcısı olarak dün gerçekleştirilen idmana katıldı. Sahaya inen Newton'un, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında da yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Newton; Roberto Di Matteo, Guus Hiddink, Antonio Conte ve Frank Lampard gibi isimlerin yardımcılıklarını yaptı.

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