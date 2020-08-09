Trabzonspor'da Eddie Newton kuralları

Trabzonspor'un İngiliz çalıştırıcısı yeni sezon taktiğini belirledi. Yönetim buna uygun oyuncuların alınması için transfer harekatını başlattı.

Haber; Sabah
Trabzonspor'da Eddie Newton kuralları
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09 Ağustos 2020 13:38
Karadeniz temsilcisinde yönetim Türkiye Kupası'nı kazanan Eddie Newton'a güvenmiş, takımı ona emanet etmişti. Bordo-mavililerin yeni çalıştırıcısı yeni sezon taktiğini belirledi. 47 yaşındaki hoca 4-3-3 olarak takımı sahaya dizmeyi planlıyor, yönetimle yaptığı görüşmede de bu plana uygun nokta atışı oyuncular alınması gerektiğini belirtti.

Newton'ın sisteminde her bölgenin önemi büyük. İşte İngiliz çalıştırıcının o planları:

Kaleci: Uğurcan kalırsa ayağını geliştirecek. Giderse ayaklarını iyi kullanan bir eldiven transfer edilecek. Sistem için bu şart.

Bekler: İki bek dinamik olacak. Takım ataktayken ceza sahası içinde gol arayacaklar.

Stoperler: Ayaklarına hakim olacaklar. Takım hücumdayken orta saha çizgisine kadar yaklaşacaklar. Soğukkanlı isimler isteniyor.

Orta saha: Koşucu futbolcular tercih sebebi. İki ceza sahası arasında mekik dokuyacaklar. Pas kalitesi önemli.

Forvet: Pas oyununa katılacaklar. Savunma onların presiyle başlayacak. Gerektiğinde kanatta da oynayacaklar

 




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