Trabzonspor'da Eddie Newton kuralları

Karadeniz temsilcisinde yönetim Türkiye Kupası'nı kazanan Eddie Newton'a güvenmiş, takımı ona emanet etmişti. Bordo-mavililerin yeni çalıştırıcısı yeni sezon taktiğini belirledi. 47 yaşındaki hoca 4-3-3 olarak takımı sahaya dizmeyi planlıyor, yönetimle yaptığı görüşmede de bu plana uygun nokta atışı oyuncular alınması gerektiğini belirtti.Newton'ın sisteminde her bölgenin önemi büyük. İşte İngiliz çalıştırıcının o planları:Uğurcan kalırsa ayağını geliştirecek. Giderse ayaklarını iyi kullanan bir eldiven transfer edilecek. Sistem için bu şart.İki bek dinamik olacak. Takım ataktayken ceza sahası içinde gol arayacaklar.Ayaklarına hakim olacaklar. Takım hücumdayken orta saha çizgisine kadar yaklaşacaklar. Soğukkanlı isimler isteniyor.Koşucu futbolcular tercih sebebi. İki ceza sahası arasında mekik dokuyacaklar. Pas kalitesi önemli.Pas oyununa katılacaklar. Savunma onların presiyle başlayacak. Gerektiğinde kanatta da oynayacaklar