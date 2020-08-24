Trabzonspor'da Doğan Erdoğan satış listesinde

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında aldığı Doğan Erdoğan'dan kendisine kulüp bulması istendi.

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Trabzonspor'da Doğan Erdoğan satış listesinde
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24 Ağustos 2020 11:17
Geçtiğimiz sezon başında alınan Doğan Erdoğan'dan kendisine kulüp bulması istendi. Birçok takımın ilgilendiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için bordo-mavili kulübün kolaylık sağlaması da bekleniyor. Doğan geçtiğimiz sezon toplamda 36 kez Trabzonspor forması ile sahaya çıktı.

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