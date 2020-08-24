Geçtiğimiz sezon başında alınan Doğan Erdoğan'dan kendisine kulüp bulması istendi. Birçok takımın ilgilendiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için bordo-mavili kulübün kolaylık sağlaması da bekleniyor. Doğan geçtiğimiz sezon toplamda 36 kez Trabzonspor forması ile sahaya çıktı.
Trabzonspor'da Doğan Erdoğan satış listesinde
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında aldığı Doğan Erdoğan'dan kendisine kulüp bulması istendi.
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24 Ağustos 2020 11:17
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