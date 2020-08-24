Trabzonspor'da Doğan Erdoğan satış listesinde

Geçtiğimiz sezon başında alınan Doğan Erdoğan'dan kendisine kulüp bulması istendi. Birçok takımın ilgilendiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için bordo-mavili kulübün kolaylık sağlaması da bekleniyor. Doğan geçtiğimiz sezon toplamda 36 kez Trabzonspor forması ile sahaya çıktı.



