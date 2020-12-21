Trabzonspor'da Djaniny göz doldurdu

İlk kez Çaykur Rizespor maçında 11'de sahaya çıkan Trabzonspor'un tecrübeli forveti, hücumda zorlanan takımına yeni bir renk getirdi. Galibiyet golünü ağlara yollan Djaniny, 6 şut denemesinin 4'ünde isabet sağlarken, girdiği 12 ikili mücadelenin 8'ini kazanmayı başardı

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Djaniny göz doldurdu
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21 Aralık 2020 08:37
Çaykur Rizespor karşısında galibiyet golünü ağlara yollayan Djaniny, ortaya koyduğu başarılı performansla da Trabzonspor'un birinci forveti olduğunu kanıtladı.

İlk kez bir maçta 11'de şans bulan Yeşil Burun Adalı futbolcu, müsabakadaki rakamlarıyla Afobe'ye fark attı. Büyük umutlarla alınmasına rağmen takımdaki geleceği tartışılan Afobe son olarak ligde Kayserispor ile oynanan karşılaşmada ikinci yarıda oyuna girmişti. Şans bulduğu son altı maçta rakip ağları havalandıramayan tecrübeli golcü, son dönemde en çok eleştirilen isim haline gelmişti.

Afobe, Kayseri maçında 45 dakikada sadece 8 kez topla buluşurken, her hangi bir şut denemesinde de bulunamamıştı. İngiliz futbolcu, Sivas karşısında da adeta yokları oynamıştı.

Çaykur Rizespor mücadelesinde verilen şansı iyi değerlendiren Djaniny ise takıma yeni bir enerji getirdi. Karadeniz derbisinde 90 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, 38 kez topla buluşurken, her fırsatta kaleyi yokladı. Altı kez şut deneyen Djaniny, bunların 4'ünde isabet sağladı. Bordo-mavili futbolcu, ayrıca iki top kaparken, 12 kez girdiği ikili mücadelenin 8'ini kazanarak kadrodaki yerini sağlamlaştırdı.

 



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