Trabzonspor'da Diabate'ye özel program

Transferin son günlerinde kadroya katılan Diabate, beklenen seviyeye henüz ulaşamadı. Leicester City'de kamp dönemi geçirmesine rağmen maç temposu eksik olan genç kanat oyuncusuna özel program uygulanıyor.

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Trabzonspor'da Diabate'ye özel program
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17 Ekim 2020 10:44
Transferin son günlerinde kadroya katılan Diabate, beklenen seviyeye henüz ulaşamadı.

Leicester City'de kamp dönemi geçirmesine rağmen maç temposu eksik olan genç kanat oyuncusuna özel program uygulanıyor.

İdmanların yanı sıra ekstra çalışan başarılı futbolcu, ilk 11'de görev alabilmek adına yoğun çaba sarf ediyor. Diabate, her iki kanatta oynayabildiği için Newton'un elindeki önemli hücum alternatiflerinden...



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