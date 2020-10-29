Trabzonspor'da Diabate'nin gözü ilk 11'de

Trabzonspor'da transferin son günlerinde Leicester City'den kadroya katılan başarılı kanat oyuncusu, antrenmanların en istekli isimlerinden biri.
Özel çalışmalar da yapan başarılı kanat oyuncusu, Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de olmayı hedefliyor.
Cuma günü yapılacak Kasımpaşa maçı öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i bugünkü son taktik provanın ardından netlik kazanacak.
Özel çalışmalar da yapan başarılı kanat oyuncusu, Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de olmayı hedefliyor.
Cuma günü yapılacak Kasımpaşa maçı öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i bugünkü son taktik provanın ardından netlik kazanacak.