Trabzonspor'da Diabate formayı unuttu

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Fousseni Diabate formayı adeta unuttu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Diabate formayı unuttu
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29 Kasım 2020 13:30
Alanya ve Erzurumspor maçlarında kadroda olmayan Diabate, Ankaragücü mücadelesinde ise kulübede yer almasına rağmen süre bulamadı.

3 taksit halinde ödenecek 1.5 milyon Euro'luk bonservis maliyeti ve yıllık 1 milyon Euro ücretle Leicester City'den kadroya katılan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, hocası Abdullah Avcı'nın gözüne girmeye çalışıyor.

Tecrübeli teknik adam, yoğun fikstür ve kupa maçlarını hesaba katarak herkese ihtiyacı olduğunu belirtiyor.



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