Trabzonspor'da Diabate formayı unuttu

Alanya ve Erzurumspor maçlarında kadroda olmayan Diabate, Ankaragücü mücadelesinde ise kulübede yer almasına rağmen süre bulamadı.



3 taksit halinde ödenecek 1.5 milyon Euro'luk bonservis maliyeti ve yıllık 1 milyon Euro ücretle Leicester City'den kadroya katılan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, hocası Abdullah Avcı'nın gözüne girmeye çalışıyor.



Tecrübeli teknik adam, yoğun fikstür ve kupa maçlarını hesaba katarak herkese ihtiyacı olduğunu belirtiyor.



