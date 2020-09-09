Trabzonspor'un bugünkü antrenmanında sakatlanan yeni transferler Anders Trondsen ve Marlon çalışmayı yarım bıraktı.



Marlon ve Anders Trondsen'in durumu perşembe günü çekilecek MR sonrası belli olacak.



Trondsen'in durumunun ilk bulgulara göre ciddi olduğu, oyuncunun antrenman esnasında bir pozisyonda yere yığıldığı ve ayağından ses geldiğini söylediği öğrenildi.



Marlon'un da arka adalesinde yırtık tespit edildi. 23 yaşındaki defan oyuncusunun yeniden bir MR'ı daha çekilecek.



Her iki oyuncunun da Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceği çekilecek MR'ların ardından belli olacak.



Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü 20.00'de Beşiktaş ile karşılaşacak.



