Trabzonspor'da değişim başlıyor

Süper Lig'de son üç haftada Fenerbahçe ve Alanyaspor yenilgileriyle zirve yarışında yara alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı radikal bir karar verdi.



YENİ İSİMLERİ TAKIMA KAZANDIRACAK



Tecrübeli teknik adam, Erzurum ile oynanacak maçla birlikte kalan haftalarda gelecek sezonun iskelet kadrosunu kurmayı planlıyor.



Oyuncularla yaptığı toplantıda, "Şimdi oyunumuzu geliştirme zamanı" diyen Avcı'nın yapmayı planladığı değişimle birlikte Yunus Mallı ve Yusuf Sarı'nın yanı sıra Abdulkadir Parmak ile genç oyuncuların da daha fazla süre alması bekleniyor.



İKİ RAKİBİ DE DİPTEN ÇIKMA MÜCADELESİ VERİYOR



Alanyaspor'a yenilerek en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile puan farkı 7'ye yükselen Trabzonspor'u zorlu bir fikstür bekliyor.



Karadeniz ekibinin önündeki ilk iki maç tehlike hattından kurtulma mücadelesi veren takımlarla. Trabzonspor pazar günü 19. sıradaki BŞB Erzurumspor, 20 Mart Cumartesi günü ise 18. durumdaki Ankaragücü ile rakip olacak. Erzurumspor ligdeki son 4 maçını kazanamazken, Ankaragücü son iki maçında 6 puan almayı başardı.



Kaynak: Haber61







