Trabzonspor'da Danny Rose için açıklama

Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas ve Wolfsburg'dan Yunus Mallı'yı kadrosuna katan Trabzonspor, Tottenham'dan Danny Rose transferinden vazgeçti.



Haber 61'e konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Danny Rose transferinin yapılmayacağını duyurdu



Tottenham'dan Danny Rose isminin basında çıkmasıyla ilgili soruya yanıt veren Ağaoğlu "Bu saatten sonra transfer çok zor. Bugün İngiltere'den oyuncu alsanız zaten koronavirüsten dolayı karantina derken size 6-7 güne mal olacak. Hoca da açık net olarak "yapabildiğimiz transferleri yapalım, sıkıntı yaşarsak finansman çizgilerinin dışında bir şey olursa bu şekilde sezon sonunu getiririm" dedi. Taraftarın beklentisi bitmez. Sosyal medyanın oluşmasıyla da taraftar beklentileri arttı. Beklentiler kulübün finans yapısıyla örtüşmek zorunda." dedi.



Geçtiğimiz sezon Mourinho ile yaşadığı tartışma sonrası Newcastle United'a kiralık olarak yollanan Danny Rose, bu sezon da herhangi bir maçta Tottenham forması giyme şansını elde edememişti.



