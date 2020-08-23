Trabzonspor'da Da Costa yolcu

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Manuel Da Costa ile yollarını ayırıyor.

Trabzonspor'da Da Costa yolcu
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23 Ağustos 2020 12:21
Trabzonspor'un göndermek istediği Manuel da Costa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yönetim Newton'un takımda düşünmediği Da Costa'nın menajeri ile birkaç güne kadar görüşecek. Oyuncuyla sözleşmenin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesi bekleniyor.

Da Costa için bazı Süper Lig kulüplerinin devrede olduğu iddia edilirken bunların başında Hatayspor geliyor. Hosseini'nin durumu netlik kazanmadı. Campi'nin ise şimdilik ayrılacak oyuncular arasında adı geçmiyor.

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