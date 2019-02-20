MANTIKSIZ HAREKETLER

İKİ TÜRLÜ ZARAR | OLCAY ÇAKIR

Bu sezon hakem hatalarından çok çeken Trabzonspor'u PFDK da her fırsatta cezalandırıyor. Yönetim yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümü için arayışlara devam ederken, PFDK tarafından verilen cezalar da ciddi bir maddi yükümlülük getiriyor. Karadeniz ekibine bugüne kadar 11 farklı cezanın kesildiği ve toplam ödenen para cezasının 321 bin TL'yi bulduğu belirtildi. Ayrıca bugüne kadar 31 bini aşkın taraftarı da tribüne giriş yasağı alan bordo-mavililer bu nedenle toplam bilet satışlarından da 1 milyon TL'den daha fazla zarar etti.Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, kesilen para cezalarından çok taraftarların maçlara girememesinin üzücü olduğunu belirtti. Doğan, "Bu zor dönemde yanımızda olmaya çalışan taraftarlarımız bu tür cezalar nedeniyle takımdan ayrı kalıyor. Hepimiz tribünleri doli görmek istiyoruz. Maçlara ilginin artmasını isterken uygulanan cezalarının bir mantığı yok. Tabii ki Trabzonspor'a verilen anlamsız ve ağır cezalar da dikkat çekici bir şekilde arttı bu sezon. Bunun farkındayız" ifadesini kullandı.Trabzonspor bu yıl para ve seyirci cezaları konusunda hayli darbe aldı. Para cezaları ile kötü ekonomisine darbe vurulurken; tribünden seyirci uzaklaştırılarak da iç sahada dar ve genç kadroya destek, motivasyon aracı eksiltilmiş oldu! Bir ya da birkaç kişi yüzünden bin ya da binlerce kişiyi tribünden alıkoyup cezalandırma gibi eski ilkel yöntemleri bu teknoloji çağında görüyor olmak üzücü! Sahaya cisim atanı tespit etmek için daha nasıl bir teknoloji gerekiyor? Ayrıca; kupa hedefi olan bir takımın oyuncularına kendi taraftarının motivasyonunu bozan mesajları ne olacak? Ha cisim atmışsın, ha cismini mesaj yoluyla. İkisi de zarar!