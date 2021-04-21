Trabzonspor'da Cengiz Ünder sürprizi!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesine sürpriz bir ismi eklediği ortaya çıktı. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için düğmeye basan deneyimli teknik adam, bu konuda yönetimden tam yetki almıştı.



Karadeniz'de Son Nokta'da yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcı bunun üzerine harekete geçerken eski öğrencilerine kanca attı. Başakşehir'den uzun süre birlikte çalıştığı Edin Visca ile daha önce temasa geçen Avcı, deneyimli futbolcuya Trabzonspor'a gelmesini söylemişti.



Visca'dan haber bekleyen Avcı'nın hedefindeki başka bir ismin ise yine eski öğrencisi olan Cengiz Ünder olduğu ortaya çıktı. 2017-18 sezonunda 15 milyon euro'ya Roma'ya transfer olan 23 yaşındaki futbolcu burada beklentileri karşılamayınca bu sezon 23 milyon euro satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibi Leicester City'e kiralanmıştı.



Leicester City'nin bu opsiyonunu kullanmayacağını açıkladığı Cengiz'i kulübü Roma da kadrosunda düşünmüyor.



KİRALAMA FORMÜLÜ



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'te kiralık olarak oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı gösteremedi. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı da çok iyi tanıdığı ve yeteneklerine çok güvendiği Cengiz ile temasa geçerek durumunu sorduğu belirlendi.



Avcı'nın Cengiz'e Trabzonspor'a gelmesi konusunda tavsiyede bulunduğu öğrenilirken oyuncudan gelecek habere göre transfer şartları değerlendirilecek.



Roma ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Cengiz olumlu bir dönüş yaparsa bordo-mavililer kiralama teklifini Roma'ya sunacak.



Kaynak: Karadeniz Gazetesi



