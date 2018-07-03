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Trabzonspor'da Castillo'nun sakatlığı ciddi!

Trabzonspor'da antrenmanda sakatlık yaşayan Fabian Castillo'nun sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
Trabzonspor'da Castillo'nun sakatlığı ciddi!
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03 Temmuz 2018 22:14
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Kranj kentinde yaptığı kamp çalışmalarını bugün TSİ 19.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sabah antrenmanını salonda gerçekleştiren bordo mavililer akşam saatlerinde yapılan antrenmanda ise kondisyon ve pas ağırlıklı bir çalışma yapıldı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Onazi'nin yanı sıra, izinsiz olarak kampa gelmeyen Esteban Alvarado ile sakatlıkları nedeniyle tedavileri yapılan Batuhan, Castillo, Sosa ve Kamil Ahmet katılmadı.

CASTILLO'NUN DURUMU CİDDİ

Bu arada akşam antrenmanına katılmayan Fabian Castillo'nun yaşadığı sakatlığın ciddi olduğu öğrenildi. Önceki gün yapılan antrenmanda sol ayağına takım arkadaşının basması sonucu sakatlanan Castillo'nun MR'ının çekildiği ve bir süre dinlendirileceği ifade edildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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