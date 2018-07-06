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Trabzonspor'da Castillo depremi

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Castillo'nun en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kaynak: Sabah
Trabzonspor'da Castillo depremi
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06 Temmuz 2018 06:29
Trabzonspor'un Slovenya kampının ikinci gününde ayağına basılmasıyla Castillo'nun sol ayak bileğinde ödem oluştuğu tespit edildi.

Tedavisine hemen başlanan Kolombiyalı oyuncu en az 2, tedaviye göre ise 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Castillo'nun yurt dışı kamplarındaki hazırlık maçlarında oynama şansı kalmadı. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Burak'a ise kondisyon yüklemesi yapılıyor.

Sosa da takımdan ayrı çalışarak kampa gelmediği günlerdeki kondisyon açığını kapatmaya çalışıyor.

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