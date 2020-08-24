Trabzonspor'da Campi son kararını verdi

Trabzonspor'da takımdan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılan Gaston Campi, geleceğiyle ilgili olarak kararını verdi.

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Trabzonspor'da Campi son kararını verdi
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24 Ağustos 2020 10:14
Bordo-Mavililer'in geçen sezonun başında 800 bin Euro ödeyip Estudiantes'ten kadrosuna kattığı Gaston Campi, Trabzonspor formasıyla 36 maça çıkıp 1 asistlik performans sergilemişti.

Takımdan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılan 29 yaşındaki stoperin, geleceğiyle ilgili olarak kararını verdiği ve yeni sezonda da Trabzonspor'da olacağı bildirildi. Arjantin'den birçok kulübün radarında bulunan 1,93'lük stoperin, ülkesine geri dönüş kapısını böylelikle kapattığı ifade edildi.



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