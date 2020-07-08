Süper Lig'de 31. hafta maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Başakşehir'in Denizlispor'u yendiği maçın ardından mutlak kazanmak için sahaya çıkan Trabzonspor, Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş, Hakan Özmert gibi önemli isimlerin olmadığı Antalyaspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşadı.



Trabzonspor'un gollerini 15 ve 43. dakikada penaltı vuruşlarıyla Jose Sosa kaydetti. Antalyaspor'un golleri 8. dakikada Ufuk Akyol (penaltı) ve 66. dakikada Yekta Kurtuluş kaydetti.



Bu beraberliğin ardından Trabzonspor 62, Antalyaspor 38 puana ulaştı.



Süper Lig'de 13 Temmuz Pazartesi günü Trabzonspor, Denizlispor'a konuk olacak. Antalyaspor ise 12 Temmuz Pazar günü Alanyaspor'u ağırlayacak.



PUAN DURUMU

1- (66) Başakşehir

2- (62) Trabzonspor

3- (54) Sivasspor

4- (52) Galatasaray -1 Maç

5- (50) Fenerbahçe

6- (50) Beşiktaş -1 Maç

7- (48) Alanyaspor -1 Maç



Başakşehir'in kalan maçları

✈Konyaspor (D)

🏠Kayserispor

✈Kasımpaşa (D)



Trabzonspor'un kalan maçları

✈Denizlispor (D)

🏠Konyaspor

✈Kayserispor (D)



TRABZONSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Galatasaray maçına göre 2 değişikle sahaya çıktı.



Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, ligde Fraport TAV Antalyaspor karşısında sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine kart cezasını tamamlayan Portekizli futbolcu Pereira'ya görev verdi.



Çimşir, stoperde ise kart cezalısı Da Costa'nın yokluğunda Campi'yi tercih ederken cezası tamamlanan Hosseini ise yedek kulübesinde yer aldı.



Karadeniz ekibinde Da Costa'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.



NWAKAEME YEDEK KULÜBESİNDE



Trabzonspor'da sakatlığı düzelen Nwakaeme yine yedek kulübesinde yer aldı.



Fenerbahçe ile oynanılan kupa maçında kasık sakatlığı geçirdikten sonra Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyemeyen, Galatasaray maçında da oyunun son bölümünde görev alan Nijeryalı futbolcu, 11'e dahil edilmedi.



ANTALYASPOR'DA 16 KİŞİLİK KADRO



Antalyaspor sakat ve cezalı oyuncularının fazlalığı nedeniyle 16 kişilik kadroyla maça çıkabildi.



Akdeniz temsilcisinde, cezalı Hakan Özmert, Adis Jahovic ile sakatlıkları bulunan Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Ersan Adem Gülüm, Fredy, Bahadır Öztürk, Ndinga, Harun Alpsoy ve Ondrej Celustka, ülkesinden dönemeyen Charles kadroda yer almadı.



Karşılaşma öncesi sağanak etkili oldu. Temmuz ayında sıcak hava şartlarına karşın maç serin ve yağışlı bir havada oynandı.



ANTALYASPOR ÖNE GEÇTİ



Trabzonspor ve Antalyaspor maça kontrollü başladı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında tempo düşük seviyede seyrederken, 6. dakikada maçtaki ilk penaltı düdüğü çaldı. Ceza alanının hemen içerisinde Doğukan Sinik, Ndiaye tarafından düşürülünce maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Ufuk Akyol, yerden kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelerle buluşturdu ve Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.



SOSA'DAN BERABERLİK GOLÜ



Antalyaspor'un öne geçmesinin ardından kısa süreli bir şok yaşayan Trabzonspor, daha sonra rakip kaleye gitmeye başladı. Karşılaşmanın 12. dakikasında penaltı düdüğü bu kez Trabzonspor için çaldı. Pereira'nın sağdan ceza alanına ortasında, Sörloth'un kafa vuruşunda top Veysel Sarı'nın eline çarptı. Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi. Maçın 15. dakikasında topun başına geçen Jose Sosa, kaleci Boffin'in sağ tarafından yerden topu filelere göndererek eşitliği sağladı.



SOSA'DAN BİR PENALTI GOLÜ DAHA



Maçta skorun dengelenmesinin ardından hem Trabzonspor hem de antalyaspor rakip kaleye etkili gitmeye çalıştı ancak iki takım da bu düşüncesinde pek başarılı olamadı. Eşitlik halinde devam eden ilk yarının sonuna yaklaşılırken, Trabzonspor için bir penaltı düdüğü daha çaldı. Sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Ekuban, Mukairu'nun arkadan müdahalesi sonrası yerde kaldı ve yapılan VAR incelemesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

Sosa, 43. dakikada topu kaleci Boffin'in sol üst köşesinden filelere göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Trabzonspor, Sosa'nın ikinci golüyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.



YEKTA KURTULUŞ GİRDİ VE ATTI



Karşılaşmanın ikinci yarısı düşük bir tempoda ilerken, Trabzonspor'un skoru koruyarak maçı bitirmeye çalıştı. Antalyaspor ise birçok ismi olmamasına rağmen Trabzonspor karşısında 'Acaba beraberliği bulabilir miyim?' düşüncesiyle mücadele etti. Antalyaspor'da 58'de Paul Mukairu'nun yerine Yekta Kurtuluş, 8 dakika sonra beraberlik golünü attı. Maçın 66. dakikasında sağ kanattan kullanılan tacın ardından bir anda ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Yekta'nın vuruşu Uğurcan'ın yanından fileleri havalandırdı. Yekta böylece bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı.



TRABZONSPOR DİREĞE TAKILDI



Trabzonspor'da golden hemen önce Badou Ndiaye'nin yerine oyuna giren Guilherme ve Caleb Ekuban'ın yerine Anthony Nwakaeme, skorun eşitlenmesinin ardından oyuna ağırlık koymaya çalıştı. Trabzonsor gol aradığı anlarda zaman zaman pozisyonlar da verdi. Trabzonspor'da 80. dakikada Hüseyin Türkmen'in yerine oyuna giren Majid Hosseini'nin 81. dakikadaki bir kafa vuruşu ise direkten döndü. Maçın son bölümünde galibiyet golünü arayan Trabzonspor, üçüncü kez fileleri havalandıramayınca mücadele 2-2 bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada ceza alanının hemen içerisinde Doğukan Sinik, Ndiaye tarafından düşürülünce maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

8. dakikada Ufuk Akyol, yerden kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelerle buluşturdu: 0-1

12. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Pereira'nın sağdan ceza alanına ortasında, Sörloth'un kafa vuruşunda top Veysel Sarı'nın eline çarptı. Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

15. dakikada Sosa, kaleci Boffin'in sağ tarafından yerden topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1

18. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak kornere çeldi.

22. dakikada Ndiaye'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Ekuban'ın şutunda, top yandan auta gitti.

33. dakikada Ndiaye ile ver-kaç yapan Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı gerisinden şutunda yerden seken top az farkla auta çıktı.

35. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafedeki Sörloth'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

42. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla bir penaltı daha kazandı. Sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Ekuban, Mukairu'nun arkadan müdahalesi sonrası yerde kaldı ve yapılan VAR incelemesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

43. dakida Sosa, topu kaleci Boffin'in sol üst köşesinden filelere göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...



