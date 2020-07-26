Trabzonspor'da büyük bekleyiş; Artık gözler kararda

Kayserispor'u devirip sezonu ikinci sırada bitiren Trabzonspor, 1 yıllık Avrupa'dan men cezası kalkarsa Şampiyonlar Ligi ön elemelerine gidecek. Geçen hafta CAS'a itirazını yapan Bordo-Mavililer, en geç 10 gün içinde kararı bekliyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor'da büyük bekleyiş; Artık gözler kararda
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26 Temmuz 2020 12:21
Trabzonspor belki şampiyonluğu kaybetti ancak ikinci sıra da tehlikedeydi. Sivasspor kazansa, Trabzonspor kaybetse, Bordo-Mavililer ikinci sırayı kaptıracaktı.

Bordo-Mavililer, işi Sivas'ın alacağı sonuca bırakmadan kendisi bitirdi. Kayserispor'u son dakikalarda attığı golle 2-1 deviren Trabzonspor, 65 puanla sezonu tamamladı. Beşiktaş 62 puanla üçüncü, Sivasspor yenildiği için 60 puanla dördüncü oldu. Ancak bu ikincilik, henüz Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelmiyor. UEFA'nın verdiği 1 yıl Avrupa'dan men cezasının kalkması gerekiyor.

20-25 milyon Euro demek

Bunun için Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) 6.5 saatlik itiraz savunmasını sunan Trabzonspor Kulübü, gelecek haberi bekliyor. Eğer CAS, Trabzonspor'un cezasını kaldırırsa, Bordo-Mavililer Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılacak. Burada rakiplerini saf dışı bırakması halinde adını gruplara yazdıracak olan Trabzonspor, minimum 20-25 milyon Euro'luk bir gelirin sahibi olacak. Kısacası sahada işi çözen Fırtına, şimdi masada kazanmayı umut ediyor.



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