Trabzonspor'da Burak Yılmaz sorunu moralleri bozdu

Trabzonspor'da Bursaspor maçında yaşanan Burak Yılmaz krizi en büyük gündem oldu. Bordo-mavililer, 87. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalıp, 2 puanı kaçırırken, bir de takımın yıldızı Burak'la yaşanan sorun moralleri iyice bozdu.Sezon başından bu yana ekonomik konularla uğraşan Karadeniz ekibi, tecrübeli forvetin sürekli sorunlarla gündemde kalması nedeniyle sıkıntı çekiyor. Burak Yılmaz-Trabzonspor ilişkisi sezon başından beri hep bir problemle gündeme gelirken, bu durum son olarak Teknik Direktör Ünal Karaman'ın da tepkisini çekti.Sezon başında sürekli sakatlıklarla ve özellikle İstanbul takımlarıyla transfer iddialarıyla anılan 33 yaşındaki futbolcu daha sonra da şikayet kriziyle öne çıktı.7 Eylül tarihinde 800 bin euroluk alacağı nedeniyle Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak, bir anda hem camianın hem de şehrin tepkisini topladı. Buzların erimesine rağmen soğukluk geçmedi. Zaman zaman kadro içerisinde de Burak'ın bazı sıkıntılarla gündeme gelmesi gözlerden kaçmadı.Burak Yılmaz golleriyle yeniden toparlanıyor görüntüsü verse de Bursaspor maçındaki son hareketi sabırları taşırdı. Oyundan çıkmasına tepki gösterip, Ünal Karaman'a çıkışan yıldız forvet, kendisini ıslıklayan Trabzonspor tribünlerine de çok sert bir karşılık verince bütün güven ilişkisi yıkıldı.Burak antrenman öncesinde hafif sakatlığı nedeniyle kondisyon salonuna gittiği sırada kenardaki gazetecilere dönerek, "Çıkmadı değil mi bir şey, bir şey olmadı!" ifadelerini kullandı. Golcü oyuncunun bu imalı sözleri şaşkınlıkla karşılandı.