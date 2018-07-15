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Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku

Slovenya kampında ağrıları devam eden Burak Yılmaz, Trabzonspor kampından ayrıldı.

Kaynak: DHA
Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku
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15 Temmuz 2018 13:47
Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor'da Burak Yılmaz kasığında yaşadığı sorun nedeniyle kamptan ayrıldı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında fıtık ameliyatı olan ve ligin son haftalarında forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın Slovenya'da devam eden kampta diğer kasığından sorun yaşadığı öğrenildi.

Tecrübeli golcünün kontrol amaçlı olarak gittiği burada yapılacak kontrolerin ardından da durumunun netlik kazanacağı ifade edildi.

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