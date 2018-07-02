BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın takımın yıldızı Burak Yılmaz ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.Önceki gün yaptığı basın toplantısında da bu yönde sinyaller veren Karaman'ın, golcüsüne, "Burada yeni bir sinerji yaratmamız gerekiyor. Senin gibi deneyimli oyuncuların varlığına çok ihtiyacımız var. Sana bu konuda güveniyorum, umarım beni yanıltmazsın" mesajlarını vermesi bekleniyor.Öte yandan Burak Yılmaz kısa bir süre önce 'Feda' yapıp yapmayacağıyla ilgili olarak "Ben rakam konuşmayı pek sevmiyorum. Ancak Trabzon'a gelirken, kulübüm için, ailem için, çocuklarım için bu indirimi yaptım. Benim buraya gönül bağım var zaten, yarım kalan işlerim var. Kimsenin yapmayacağı işler yapmış biri olarak benim için bu konu kapanmıştır diyebilirim. Fakat yine de gereken bir durum varsa yine oturur konuşuruz." açıklamasını yaptı.Transferi hakkında da konuşan Burak Yılmaz, "İsim vermeyeyim. Yurt içinden ve dışından tabi ki isteyenler var. Zaten bana gelmişin ötesinde kulübümüze gitmiş bir şey var. Kulübümle anlaşıldığı taktirde diye bana da gelinmiştir. Ancak hep söylüyorum benim önceliğim Trabzonspor'da sorunsuz bir şekilde yoluma devam etmek. Asla önceliğim ayrılmak falan olmadı. Benim istenmem doğal, ancak bunun doğru zeminlerde konuşulması lazım diyorum. İletişim doğru kurulmalı. Ben Trabzonspor'da hep söylediğim gibi burada kupa kaldırmak istiyorum, şehri, insanını seviyorum. Artık tasarruf kulübümüzde." ifadelerini kullandı.