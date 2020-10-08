Trabzonspor'da Brezilya kardeşliği

Trabzonspor'da son transfer Vitor Hugo ile birlikte takımdaki Brezilyalı sayısı 3'e yükseldi.



Hugo, kendisinden önce Trabzonspor'a transfer olan ve şehri az da olsa tanıma fırsatı bulan vatandaşları Flavio ve Marlon ile önceki gün şehirde tur attı.



Trabzon'un doğasına hayran kalan futbolcular birlikte balık yemeyi de ihmal etmediler.







