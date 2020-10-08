Trabzonspor'da Brezilya kardeşliği

Trabzonspor'da yeni transferler kısa sürede kaynaştı. Özellikle aynı ülke vatandaşı olan futbolcular tüm zamanlarını birlikte geçirmeye başladı.

Trabzonspor'da Brezilya kardeşliği
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08 Ekim 2020 12:04
Trabzonspor'da son transfer Vitor Hugo ile birlikte takımdaki Brezilyalı sayısı 3'e yükseldi. 

Hugo, kendisinden önce Trabzonspor'a transfer olan ve şehri az da olsa tanıma fırsatı bulan vatandaşları Flavio ve Marlon ile önceki gün şehirde tur attı.

Trabzon'un doğasına hayran kalan futbolcular birlikte balık yemeyi de ihmal etmediler.

 



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