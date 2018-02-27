Trabzonspor'da borç çok, başarı yok

Karadeniz'de hayaller şampiyonluktu. Ve bu beklenti hayalden öteye gidemedi. Muharrem Usta başkanlığındaki yönetimin 50. yıl vurgusu ve motivasyonu vardı ama o da sonuç vermedi. Sahada istenilen alınamadığı gibi ekonomik tabloda da görüntü kötüydü. Borcun son 11 yılda 20 kat daha artığı görüldü.2008'de bordo-mavililerin borç hanesinde 38 milyon lira yazıyordu. 22 Aralık 2017'de yapılan mali genel kurulda ise bu 777 milyon lira olarak açıklanmıştı. 6 Aralık 2015'te göreve gelen Başkan Muharrem Usta yönetimini döviz kuru da vurdu. İlk aylarda avro 2,83'den işlem görürken şu anda avro 4,60'larda. Son 11 yılda 156 oyuncu transfer edilirken bu neredeyse 15 takıma bedel bir istatistikti. Bu bahsedilen süreçte Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta'nın başkanlığı dönemlerinde 200 milyon avroyu aşan (932 milyon 832 bin) transfer harcamalarına imza atıldı.Kredilere ve faize giden harcamalar da Trabzonspor'a önemli bir mali yük getirdi. 2008'de takım değeri 60 milyon avroydu. O kadar harmaya ve borçlanmaya rağmen takımın değeri şu anda da 66 milyon avro civarında. Karadeniz ekibinin değişen bir transfer döngüsü de vardı. Altyapıdan oyuncu yetiştirip satan kulüp daha çok dışarıdan takviye yapar h,le gelmişti. Bu sezon Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü parlatan bordo-mavililerin sezon sonu iki ismi elden çıkarması yüksek ihtimal.Karadeniz ekibi geçen sezon 23 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 35 puan toplamıştı. Lider de Beşiktaş'tı ve fark 18'di. Bu sezon ise 23 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alındı. Sadece 1 puanlık fark yapılabildi.