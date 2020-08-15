Trabzonspor'da bir koronavirüs daha çıktı

Trabzonspor, bir oyuncuda daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
Trabzonspor'da bir koronavirüs daha çıktı
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15 Ağustos 2020 18:23
Trabzonspor'da bir futbolcuda daha koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

İşte yapılan resmi açıklama...

"Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır."



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