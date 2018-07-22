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Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Meksika yolcusu

Trabzonspor, Kolombiyalı oyuncusu Andre Castillo'nun Meksika Ligi ekiplerinden Tijuana'ya transferi için görüşmelere başladığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Meksika yolcusu
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22 Temmuz 2018 16:34
Trabzonspor, Fabian Castillo'nun Meksika ekibi Tijuana'ya transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor'un KAP bildiriminde, "Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Meksika'nın Tijuana kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

26 yaşındaki oyuncu, 2016/17 sezonu devre arasında MLS Ligi ekiplerinden FC Dallas'tan 950 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.



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