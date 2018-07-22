Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Meksika yolcusu

Trabzonspor, Fabian Castillo'nun Meksika ekibi Tijuana'ya transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor'un KAP bildiriminde, "Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Meksika'nın Tijuana kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
26 yaşındaki oyuncu, 2016/17 sezonu devre arasında MLS Ligi ekiplerinden FC Dallas'tan 950 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
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Trabzonspor'un KAP bildiriminde, "Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Meksika'nın Tijuana kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
26 yaşındaki oyuncu, 2016/17 sezonu devre arasında MLS Ligi ekiplerinden FC Dallas'tan 950 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın