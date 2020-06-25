Trabzonspor'da Bilal'e şans doğdu!

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin yokluğunda Guilherme'yi oynatan Hüseyin Çimşir, Brezilyalı futbolcunun kanattaki performansından memnun kalmadı.
Başarılı teknik adam, Ankaragücü maçında sol tarafta Bilal Başacıkoğlu'na forma verebilir.
Yıldız futbolcu da idmanlardaki hırslı görüntüsüyle adeta Çimşir'e göz kırpıyor.
Trabzonspor'un teknik patronu, 11 konusundaki kararınıhafta sonuna doğru verecek.
Başarılı teknik adam, Ankaragücü maçında sol tarafta Bilal Başacıkoğlu'na forma verebilir.
Yıldız futbolcu da idmanlardaki hırslı görüntüsüyle adeta Çimşir'e göz kırpıyor.
Trabzonspor'un teknik patronu, 11 konusundaki kararınıhafta sonuna doğru verecek.