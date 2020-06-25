Trabzonspor'da Bilal'e şans doğdu!

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin yerine kimi oynayacağı belirsizliğini korurken, bir isim öne çıkıyor.

, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da Bilal'e şans doğdu!
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25 Haziran 2020 13:23
Trabzonspor'da Nwakaeme'nin yokluğunda Guilherme'yi oynatan Hüseyin Çimşir, Brezilyalı futbolcunun kanattaki performansından memnun kalmadı.

Başarılı teknik adam, Ankaragücü maçında sol tarafta Bilal Başacıkoğlu'na forma verebilir.

Yıldız futbolcu da idmanlardaki hırslı görüntüsüyle adeta Çimşir'e göz kırpıyor.

Trabzonspor'un teknik patronu, 11 konusundaki kararınıhafta sonuna doğru verecek.



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