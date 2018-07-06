Trabzonspor'da Bicakcic an meselesi

Stoper transferinde Malaga'dan 30 yaşındaki Bakary Kone'nin işini bitirmek için yoğun çaba sarf eden Trabzonspor, gündemindeki diğer önemli isim Hoffenheim'in Boşnak yıldızı Ermin Bicakcic'te de önemli mesafe kat etti. Alman ekibi ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki stoperi satış opsiyonlu kiralamak isteyen bordo-mavililer, kapıyı 500 bin euro'luk teklif ile açtı. Alman ekibi, Bicakcic'i kiralama önerisine sıcak bakıyor.Geçen sezon toplam 13 maçta oynayabilen Bicakcic de fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istemesi nedeniyle Trabzonspor'un önerisine sıcak bakıyor. Kone ile birlikte Bicakcic'i de savunmanın göbeğine monte edip 'savaşcı bir hat' oluşturmak isteyen Karadeniz ekibi, yerlide de Malatyasporlu Sadık'tan vazgeçmedi. Sadık'ın transferini takas ile bitirmek isteyen Fırtına, Malatya ile pazarlıklarını sürdürüyor.Fırtına'nın stoper bölgesi için bir başka isim Fransızlar'dan geldi. Fransa'nın önce gelen gazetelerinden L'Equipe, bordo-mavililerinin Rennes'te forma giyen Mozambikli stoper Edson Mexer'i istediğini iddia etti. Haberde, Fransız kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi devam eden oyuncu için bordo-mavililerin devrede olduğu belirtildi.