Trabzonspor'da Berat Özdemir üzüntüsü

Trabzonspor'da orta sahadaki kilit isimlerinden olan Berat Özdemir, iki gündür idmanlarda yer almadı

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da Berat Özdemir üzüntüsü
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13 Mart 2021 11:32
Berat Ayberk Özdemir
Berat Ayberk Özdemir
Trabzonspor
Trabzonspor'da BB Erzurumspor karşılaşması öncesi keyifleri kaçıran bir sakatlık yaşandı.

Bordo-mavili takımın devre arasında kadrosuna kattığı ve son maçlarda takımın orta sahadaki kilit isimlerinden olan Berat Özdemir, iki gündür idmanlara çıkamadı.

 22 yaşındaki ön liberonun yorgunluğa bağlı kas ağrıları olduğu belirtilirken, pazar günü oynanacak Erzurumspor mücadelesinde riske edilmeyeceği öğrenildi. Abdullah Avcı'nın Erzurumspor karşısında Berat'ın yerine 26 yaşındaki Abdulkadir Parmak'a görev vermesi bekleniyor.


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