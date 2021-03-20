Trabzonspor'da Berat Özdemir, maç kadrosuna alınmadı!

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Berat Özdemir, sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Berat Özdemir, maç kadrosuna alınmadı!
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20 Mart 2021 15:36
Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'da Berat Özdemir, maç kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, kulübün internet sitesine Berat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik açıklamada, "Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır." ifadelerini kullandı.



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