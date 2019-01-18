Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlar ve Tesisler Koordinatörü Yusuf Hayırlıoğlu, basketbol altyapı faaliyetlerini başlattıklarını bildirdi.Hayırlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kulüp olarak basketbola büyük önem verdiklerini belirterek, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerin katılımıyla 20 Ocak Pazar günü organize edilecek törenle altyapı faaliyetlerinin start alacağını ifade etti.Amatör branşlar koordinatörlüğüne bağlı olarak bu branşta Engin Kamber'in idari sorumlu, Osman Ekici'nin ise başantrenör olarak görev yapacağını aktaran Hayırlıoğlu, Can Çuvalcıoğlu, Yılmaz Karaosmanoğlu ve Mert Yeniçeri'nin de yardımcı antrenörlüğe getirildiğini vurguladı.Hayırlıoğlu, kısa sürede oluşturulacak takımlarla bölgesel liglerde faaliyet göstereceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:"Altyapımızda 120 sporcumuz bulunuyor. Oluşturacağımız kadrolarla 10, 12, 14, 16 ve 18 yaş altı kategorilerinde müsabakalara katılacağız. Bu takımlarımızın kulübümüzün marka değerine yakışır şekilde mücadele edip, güzel sonuçlar elde edeceğine inanıyoruz."Basketbol okulu faaliyetlerinin de başlayacağına işaret eden Hayırlıoğlu, "26 Ocak'ta başlayacak basketbol okulumuza 6-16 yaşlarındaki çocuklar katılabilecek. Bu okul yıl boyunca devam edecek ve sene sonunda yetenekli sporcular kulübümüzün bünyesine dahil edilecektir." ifadelerini kullandı.