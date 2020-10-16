Trabzonspor'da Başakşehir öncesi 2 eksik, 2 belirsiz

Trabzonspor, Başakşehir karşısına 2 eksikle çıkarken 2 oyuncunun durumu da maç saatinde belli olacak.

Haber; AA
Trabzonspor'da Başakşehir öncesi 2 eksik, 2 belirsiz
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16 Ekim 2020 15:41
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim'de sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. 

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek, yönetecek.

Ligin 4 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puanı bulunan Karadeniz ekibi, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Yeni transferler Vitor Hugo ve Djaniny Semedo, görev almaları halinde yarın ilk kez bordo-mavili formayı giyecek.

Karadeniz ekibinde kırmızı kart cezalısı Flavio ile sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak forma giyemeyecek. Nwakaeme ile Ekuban'ın durumları ise maç saatinde belli olacak.



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