Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi büyük sıkıntı

Trabzonspor, Başakşehir maçı öncesi beklenmedik problemlerle karşılaştı. Bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan bordomavililer, bugünkü Medipol Başakşehir maçında 3 önemli futbolcusundan yararlanamayacak. İşte bu üç isim:



ABDULKADİR PARMAK: Koronavirüs testi pozitif olan biriyle temas ettiği için evde izolasyon sürecini geçiren futbolcunun kasığındaki sakatlık da bu dönemde tedavi edilemedi. Abdulkadir'in bir süre daha antrenmanlara katılamayacağı belirtildi.



CALEB EKUBAN: Gana Milli Takımı'ndaki oda arkadaşı Beşiktaşlı Bernard Mensah'ın Koronavirüs testinin pozitif çıkması bordo-mavili futbolcuyu da olumsuz etkiledi. Önceki gün 39 derece ateşle hastaneye kaldırılan Ekuban'ın testi negatif çıksa da kendisini hâlâ toparlayamadığı ve bugün forma giyemeyeceği ifade edildi.



ANTHONY NWAKAEME: Ailesini görmek için Nijerya'ya giden Nwakaeme, dönüşte rahatsızlandı ve bağırsak enfeksiyonuna yakalandığı tespit edildi. Tedavi sürecinde idmanları da kaçıran Nwakaeme'nin maça yetişmesinin zor olduğu ancak kadroda yer alabilmesi için sağlık ekibinin seferber olduğu vurgulandı.



KAMİL AHMET ORTA SAHAYA

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Flavio ve Abdulkadir Parmak'ın yokluğunda Kamil Ahmet Çörekçi'yi orta sahada oynatacak. Mevkii sağ bek olmasına rağmen geçen sezondan beri defans dörtlüsünün solunda da görev yapan Kamil Ahmet, bordo-mavililerinin jokeri oldu.



'BEŞ YILDA BORCU BİTİRİRİZ'

Trabzonspor'da 47. Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı yapıldı. Kulübün borcunun 928 milyon TL olduğu açıklanırken Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Net borcumuz 928 milyon TL, yani 99 milyon Euro'ya inmiş durumda. Trabzonspor son iki sezonda 26 yabancı transfer edip 13 milyon Euro ödeme yapmıştır. Sattığı futbolculardan ise 44 milyon Euro kazanmıştır. Bu politikamız devam ederse 5 yıl sonra borcumuz kalmayacaktır" diye konuştu.