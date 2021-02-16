Trabzonspor'da Başakşehir hazırlığı, Fenerbahçe uyarısı

Trabzonspor cuma günü Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesi ciddi eksikler söz konusu. En önemlileri de atan ve tutan kısmında.



Gaziantep maçında kırmızı gören Nwakaeme cezalı. Hastalanan kaleci Uğurcan Çakır da yok. Bunlara ek olarak yedek kaleci Arda Akbulut ve Serkan Asan da hastalığı sebebiyle takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığı olan Abdulkadir Parmak'ın da durumu belirsiz.



Fenerbahçe uyarısı



Teknik Direktör Abdullah Avcı, eksiklere çare ararken, oyuncularına sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesi öncesinde "sarı kart" uyarısı da yaptı. Çünkü Edgar Le ve Vitor Hugo sınırda bulunuyor.



