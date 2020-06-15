Trabzonspor'da Badou Ndiaye ilk 11'e dönüyor!

Menisküs sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır Trabzonspor formaasından uzak kalan Badou Ndiaye, koronavirüs arası sonrasında Göztepe ile oynanan mücadelede ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.
29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun, sakatlığını tamamen atlattığı öğrenildi.
Bu anlamda Senegalli futbolcunun, şans verilmesi halinde yarın Fenerbahçe karşısında sahaya ilk 11'de çıkma ihtimali bulunuyor.
29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun, sakatlığını tamamen atlattığı öğrenildi.
Bu anlamda Senegalli futbolcunun, şans verilmesi halinde yarın Fenerbahçe karşısında sahaya ilk 11'de çıkma ihtimali bulunuyor.