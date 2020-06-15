Trabzonspor'da Badou Ndiaye ilk 11'e dönüyor!

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Badou Ndiaye'nin Fenerbahçe karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ilk 11'e dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Haziran 2020 09:58
Menisküs sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır Trabzonspor formaasından uzak kalan Badou Ndiaye, koronavirüs arası sonrasında Göztepe ile oynanan mücadelede ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.

29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun, sakatlığını tamamen atlattığı öğrenildi.

Bu anlamda Senegalli futbolcunun, şans verilmesi halinde yarın Fenerbahçe karşısında sahaya ilk 11'de çıkma ihtimali bulunuyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için