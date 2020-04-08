Trabzonspor'da ayrılmak isteyen yabancı yok

Özel izinle Trabzon'dan ayrılan ve Norveç'in gönderdiği özel uçakla ülkesine dönen Alexander Sörloth'un ardından gözler diğer yabancı futbolculara çevrilmişti.İlk etapta Türkiye'den ayrılmayı düşünen herhangi bir ismin olmadığı öğrenildi.Bu durumun en büyük sebebinin de yönetim ile teknik heyetin sık sık oyunculara bilgilendirmeler yapması ve Türkiye'nin diğer ülkelere göre koronavirüs salgınından daha az etkilenmesi olduğu düşünülüyor.