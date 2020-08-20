Trabzonspor'da ayrılık geldi

Trabzonspor'da Nemanja Andusic ile sözleşme fesh edildi.

Trabzonspor'da ayrılık geldi
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20 Ağustos 2020 12:15
Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Balıkesirspor'da kiralık olarak geçiren Nemanja Andusic'in sözleşmesinin 50 bin Euro karşılığında feshedildiğini açıkladı.

 Açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic ile Şirketimiz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 50.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur."

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