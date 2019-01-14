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Trabzonspor'da Awaziem transferi cepte

Transferde Trabzon için bugün kritik gün. FIFA Bordo-Mavililer'in yasağını kaldırırsa Karadeniz temsilcisi Porto B Takımı'ndan anlaştığı 22 yaşındaki stoper Chidozie Awaziem'i hemen Trabzon'a getirecek.

Kaynak: Star
Trabzonspor'da Awaziem transferi cepte
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14 Ocak 2019 12:47
Trabzonspor stopere transfer yapabilmek için FIFA'nın kararını bekliyor. Bordo-Mavililer için bugün kritik bir gün. FIFA'nın Karadeniz temsilcisinin transfer yasağına yaptığı itirazı bugün sonuçlandırması bekleniyor. Dünya futbolunun patronu transfer yasağını kaldırırsa, Trabzonspor, Porto'dan anlaştığı Chidozie Awaziem'i Türkiye'ye getirecek.

BİR TAŞLA ÜÇ KUŞ VURULACAK

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Chidozie Awaziem, genellikle Porto B takımında forma giydi. 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncu hem ön liberoda hem de sağ bekte oynayabiliyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın hem genç hem de üç mevkide birden görev yapabildiği için Awaziem'i tercih ettiği öğrenildi. Bugün yasak kalkarsa Trabzonspor bu oyuncuyu kente getirip 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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