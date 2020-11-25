Trabzonspor'da Avcı ile yeni dönem yeni umutlar

Erzurumspor'a karşı alınan 1-0'lık galibiyetle Trabzonspor günlerine resmen başlayan Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ismi şimdiden kulüpteki altyapı başarısıyla yan yana getirildi. Özellikle son 5 yıllık süreçte altyapıdan yetişen yıldızları A takıma taşıyan bordo-mavililerde Avcı döneminde bu geleneğin devam etmesi isteniyor



Erzurumspor karşılaşmasında da Abdülkadir Ömür'e özel olarak eğilen ve genç yıldızın potansiyelinin farkında olduğunu dile getiren 57 yaşındaki teknik direktör, herkesi umutlandırdı. Geçtiğimiz yıl Yusuf Yazıcı'yı 17 milyon euroya Lille'e satan bordo-mavililerde birçok önemli aday bulunuyor. Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan ikilisi başta olmak üzere Uğurcan Çakır ile Hüseyin Türkmen gibi altyapıdan yetişmiş isimlerin Avrupa sahasına açılması hedefleniyor.



Kariyerinde genç milli takımlar, İBB ve Başakşehir'de genç yıldızların gelişimi konusunda önemli destekleri olan Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'da da bu başarısını sürdürmesi bekleniyor. Eddie Newton döneminde zorlanan gençlerin Avcı ve ekibiyle rahatlaması umuluyor.



