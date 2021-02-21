Trabzonspor'da Avcı aşısı tuttu, etkisi büyük oldu

Trabzonspor son 10 maçta topladığı 28 puan ile zirveye ortak olurken, takımı 6 puanla 17'nci sırada devralan teknik direktör Abdullah Avcı ile yakaladığı muazzam çıkış büyük dikkat çekiyor. Fırtına, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde 19 resmi maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi alırken, Süper Kupayı da müzesine götürdü. Sabah Gazetesi'nden Taner Karaman'ın haberine göre; Abdullah Avcı, aldığı seri galibiyetlerle, takımın puan ortalamasını 1.30'dan 2.47'ye yükseltti.



ARTIK KAYBETMİYOR



Bordo mavililer, geçtiğimiz sezon çok çektiği skoru koruyamama sorununun da üstesinden geldi. Trabzonspor, bu sezon skor üstünlüğünü ele geçirdiği 18 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı ve 44 puan toplayıp 2.44 puan ortalamasına ulaştı. Bordo-mavililer geride kalan sezonda ise 31 maçta öne geçip 2.03 gibi düşük bir puan ortalaması yakalamıştı.



KALESİNİ DE GOLE KAPATTI



Abdullah Avcı'nın göreve geldiği tarih öncesinde ligin en fazla gol yiyen iki takımından biri olan Trabzonspor, deneyimli teknik adamın döneminde ise savunmasını toparlayıp ligin en az gol yiyen ekibi oldu. Karadeniz ekibi, 17 maçlık periyotta kalesinde sadece 9 gol görürken, kendisine en fazla yaklaşan takım 16 maçta 13 gol yiyen Galatasaray oldu.



