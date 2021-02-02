Trabzonspor'da Anders Trondsen dönüyor

Trabzonspor'un sezon başı Rosenborg kulübünden transfer ettiği Anders Trondsen hiç maça çıkamadan antrenmanda sakatlık yaşamıştı.



Ön çapraz bağlarının kopmasıyla 6 ay sahalardan uzak kalan Trondsen'in sezon başı askıya alınan lisansı sezonun geri kalanı için TFF'ye bildirildi.



15 Şubat'ta Türkiye'ye dönecek oyuncunun 15 Mart tarihine kadar bireysel antrenmanlar yapması planlanıyor.



Trondsen'in katılmasıyla birlikte Trabzonspor'un orta alanda problemi kalmayacak.

