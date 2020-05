Trabzonspor'uniçin transfer savaşı sürüyor... Norveçli futbolcu her ne kadar transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraksa da genç golcünün talipleri her geçen gün artıyor.Bordo-Mavili yönetim 6 milyon Euro'yu verip yıldız golcünün tapusunu alırsa, bu kez büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak. Yapılan sözleşmede buy out (15 Milyon Euro'ya serbest kalır) maddesinin bulunduğu ortaya çıktı.Trabzonspor, Alexander Sörloth'un sözleşmesini yenilemek için harekete geçti. Sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralanan oyuncu, performansıyla Avrupa devlerinin radarına girmişti. Bordo-mavililer, Crystal Palace ile anlaşmadaki 6 milyon Euro'luk opsiyonu kullanarak Norveçli yıldızın tapusunu alacak.Karadeniz ekibi, Sörloth ile yapılan kontratta, '15 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini de 30 milyon euro yapmayı planlıyor. Fırtına, buy-out diye adlandırılan bu maddeyi kaldırmak için sezon sonunda başarılı oyuncuyla masaya oturma kararı aldı.Yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Alexander Sörloth'a yeni teklif yapacak olan yönetim 'serbest kalma' maddesini iptal edecek. İmzalar atılırsa Sörloth bonservisi alındıktan sonra 30 milyon Euro'dan daha yüksek bir bedelle satılabilecek.Yönetim, kaptan Sosa'ya yaptığı teklifi de bonuslarla birlikte 2.2 milyon euro'ya yükseltti.Önceki gün Trabzon'a gelen başkan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth ile bizzat görüşecek. Ağaoğlu, Norveçli yıldızın kafasını rahatlatıp sadece lige motive olmasını sağlayacak.