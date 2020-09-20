Trabzonspor'da Afobe ve Baker nasıldı?

Denizlispor maçına sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle rotasyonlu bir kadro ile çıkan Trabzonspor'un hücumdayken üçlü, defans yaparken ise 5'li olan savunma sistemine adaptasyonu kolay olmadı.



Henüz takım arkadaşlarının bırakın oyun stillerini, adlarını ezberleyemeden oynayan Baker ve Afobe, buna rağmen hiç sırıtmadı.



Trabzonspor bir taraftan sıkıntılarla boğuşurken bir taraftan da hakem Bayarslan'ın engelleri ile karşı karşıya kaldı. 11. dakikada ceza sahasında Afobe'ye arkadan yapılan müdahaleyi görmezden gelen hakem, 34. dakikada ise verdiği penaltıyı VAR ile iptal ederek, tartışmalı kararlara imza attı.



Trabzonspor, ikinci yarıda bitiricilik noktasında sıkıntılarla boğuştu. Savunmada Edgar, orta sahada Abdulkadir Parmak ve genç Serkan Asan öne çıkan isimler oldu.



Sakat oyuncular nedeniyle oldukça kısıtlı bir kadroya sahip olan Trabzonspor takımının acilen takviyeye ihtiyaç duyduğu bir kez daha ortaya çıktı.



YENİLER NASILDI?



BENİK AFOBE: Trabzonspor'a imza attıktan sonra iki antrenmana çıkan ve sonrasında ilk 11'de kendisine yer bulan Afobe, Denizli karşısında 30 kez topla buluştu, 1 şut atıp, isabet sağlayamadı. 8 ikili mücadelenin 4'ünü kazanan Afobe, bir kez de top kaptı.



LEWİS BAKER: Trabzonspor forması altında sadece bir antrenmana çıkabilen Baker, ilk 11'de yer aldığı Denizlispor mücadelesinde verdiği 70 pasın yüzde 77,1'inde isabet sağladı. Yaptığı 2 ortada da isabet bulamayan Baker, iki ikili mücadeleye girdi ve ikisini de kazandı.



3 METREDEN ÇALDI VAR'DAN İPTAL ETTİ



Geçen hafta Beşiktaş maçında 2 penaltısı verilmeyen Trabzonspor, Denizli'de de benzer bir durum yaşadı. 38'de Nwakaeme ceza alanında Tiago Lopes'in itmesiyle yerde kaldı ve pozisyona çok yakın olan hakem Volkan Bayarslan beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR, pozisyonu incelemesi için Bayarslan'ı ekrana çağırdı. Görüntüyü izleyen Bayarslan, penaltıyı iptal etti. Çileden çıkan Trabzonsporlu taraftarlar, "Gözünün önünde olmasını geçiyorum, şu pozisyona penaltıyı VAR'dan da veremiyorsan eyyam yapıyorsun… 3 metreden gördüğü pozisyonu gidip ekrandan iptal etti…" yorumlarını yaptılar.



Uzatmada Serkan Asan'ın Bergdich tarafından dirsek darbesiyle düşürüldüğü anlarda da Trabzonspor penaltı bekledi ancak ne hakem ne de VAR'dan ses çıkmadı.



DÖRT DAKİKA BAKTILAR



62. dakikada Abdülkadir Ömür ağları havalandırdı. Ancak 4 dakika süren VAR incelemesinin ardından bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



AĞAOĞLU: HOŞ OLMAYAN ŞEYLER VARDI



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından hakem ve VAR yönetimine tepki gösterdi. Ağaoğlu, "Maçta hoş olmayan şeyler vardı. Performansından memnun olmadığım birkaç kişi vardı. Sahada ve sahadan biraz uzakta... O arkadaşların performansı düşündürücü. Takımla alakalı ise oyuncular uyumlu bir görüntü ortaya koydu. Hafta içi iki yeni transferimiz daha gelecek" dedi.



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Trabzonspor, Eddie Newton yönetiminde oynadığı üç Süper Lig maçının ilk yarılarında çektiği 15 şutta fileleri havalandıramadı.



