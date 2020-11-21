Trabzonspor'da Afobe hasrete son vermek istiyor

Milli arada hiçbir idmanı kaçırmayan Benik Afobe, 2 maçlık gol hasretine Erzurumspor karşısında son vermek ve Fırtına'nın birinci forveti olduğunu göstermek istiyor.

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Trabzonspor'da Afobe hasrete son vermek istiyor
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21 Kasım 2020 11:52
7 lig maçında 3 golü olan Benik Afobe, 2 haftadır ise rakip fileleri boş geçiyor. Son olarak Fenerbahçe'ye deplasmanda gol atan Afobe, Akyazı'da patlama yapmak istiyor.

Milli arada sıkı çalışan ve milli takımlara giden Ekuban ile Djaniny'nin yokluğunda yeni hocası Abdullah Avcı'nın gözüne girmeye çalışan Afobe, Erzurumspor ağlarını havalandırıp Trabzonspor'un birinci forveti olduğunu göstermek amacında.

Daha önce 3-1'lik Malatyaspor galibiyetinde attığı 2 golle önemli rol oynayan Afobe, aynı zamanda Nwakaeme ile birlikte Trabzonspor'un en skorer ismi konumunda.



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