Trabzonspor'da Afobe gole kilitlendi!

Trabzonspor'da hocasının 2 haftadır verdiği şansı çok iyi değerlendiremeyen Benik Afobe, Sivasspor önünde patlama yapmak istiyor.



Bu sezon çıktığı 9 lig maçında 3 kez rakip fileleri havalandıran, Alanyaspor maçında rakibin kendi kalesine attığı golde de pozisyonun içinde olan Benik Afobe, 2 maçtır düşüşte. Abdullah Avcı'nın Erzurum ve Ankaragücü karşılaşmalarında 11'de şans verdiği İngiliz forvet, bu fırsatı çok iyi değerlendiremedi.



Başarılı hoca her şeye rağmen Afobe'ye bir şans daha tanımak istiyor. 27 yaşındaki yıldız santrfor da yarınki Sivasspor mücadelesinde ağları havalandırıp, patlama yapmak amacında. Ligde en son Fenerbahçe deplasmanında golü bulunan Afobe, hasreti bitirmek istiyor.



