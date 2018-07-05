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Trabzonspor'da acil 30 milyon TL aranıyor

Yönetim, yeni bir Trabzonspor inşaa etmeye çalışırken geçmiş borçlarla sıkıntılar devam ediyor. Ay sonuna kadar Ersun Yanal, Özer Hurmacı ve Aykut Demir'e 30 milyon TL tazminat ödenmek zorunda. Başkan Ahmet Ağaoğlu bu yüzden kaynak arayışında.

Trabzonspor'da acil 30 milyon TL aranıyor
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05 Temmuz 2018 09:00
Trabzonspor'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken eski borçlar can sıkmaya devam ediyor.

Bordo-Mavililer'in eski futbolcuları Özer Hurmacı ve Aykut Demir'in açtığı davalarda haksız bulunmuş ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Aynı şekilde teknik direktör Ersun Yanal'ın da sözleşmesinin fesih tazminatı Trabzonspor Yönetimi tarafından karşılanacak. Bu 3 isme ay sonuna kadar ödenmesi gereken rakam ise tam olarak 30 milyon TL.

Transferde bonservisi elinde olan ve maliyeti düşük isimlere yönelerek kemer sıkma politikası uygulayan Fırtına'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nu asıl düşündüren şey tazminatlar.

İkinci kampa kadar

Kaynak bulmak için yoğun bir çalışma içerisinde olan Ağaoğlu ve kurmayları bu nedenle transfer çalışmalarını şimdilik biraz ağırdan alıyor.

Teknik direktör Ünal Karaman'la bu konuda sürekli görüşen yönetim, yapılması planlana takviyeleri ikinci kampa kadar yetiştirmeyi planlıyor.

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