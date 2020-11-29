Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın şifreleri

Öncelikle savunmadaki hataları gidermeye çalışan tecrübeli teknik adam, önemli aşama kaydetti.



Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte üst üste iki maç kazanan Trabzonspor hem moral depoladı hem de gelecek adına umut verdi. Peki Avcı 5 maçtır galip gelemeyen takımda neleri değiştirdi? Avcı'nın dokunuşları şöyle:



Fırtına, 2 maçta toplam 4 isabetli şut çekip kazansa da her iki mücadele de kafasındaki kompakt futbolun izlerini gördük. Erzurum maçında 16 pasla gelen gol bu sezon en fazla pas sonrası atılan golü oldu.



Ankaragücü maçında da Ekuban'ın sık sık geriye gelip savunma duvarına tuğla eklemesi dikkatlerden kaçmadı. Bu durum Ganalı'nın hücum etkinliğini azaltsa da Avcı'nın aklındaki oyun sahaya yansıdı.



Erzurum maçındaki 21 şutluk bombardımanda yıkılmayan savunma, Ankaragücü karşısında daha da derli toplu bir görüntü sergileyip başarılı bir sınav verdi.



Sakatlığını atlatan ve formayı genç Serkan Asan'dan geri alan Pereira, tecrübesiyle Avcı'nın savunma kurgusunda önemli bir rol oynuyor. Portekizli, iki maçta da başarılı bir oyun çıkardı.



