Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Kaan Ayhan planı

Trabzonspor'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. İşte gündeme gelen yeni isim...

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Kaan Ayhan planı
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24 Mart 2021 13:17
Ligin bitimine kısa bir süre kala Trabzonspor'da transfer çalışmaları da başladı. Kadrosuna bir sağ bek oyuncusu katmak isteyen Bordo Mavililer de gündemdeki isimler de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Türk Milli Takımı'nda da forma giyen stoper ve sağ bek oyuncusu Kaan Ayhan'ın Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu gelen bilgiler arasında.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Kaan'ın transferine sıcak baktığı ifade ediliyor.

Sassoulo'da forma şansı bulmakta zorluk çeken Kaan Ayhan'ın Türkiye'ye dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

2,5 milyon Euro bedelle İtalyan ekibine transfer olan Kaan için satın alma opsiyonlu kiralık teklifin yapılması bekleniyor.

Kaynak: Karadeniz Gazetesi



 


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